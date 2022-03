Sheila Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-11-19 dans le grand auditorium

Horaire : 20:30

Concert.Voilà 60 ans que Sheila a fait son apparition dans nos vies.Une carrière jalonnée de nombreux tubes passant du yéyé au disco, de la pop au rock, avec pas moins de 26 albums qui se sont écoulés à plus de 85 millions, Sheila la Française est devenue une artiste internationale en se classant à plusieurs reprises dans le Billboard américain.Avec son 27e album studio, "Venue d'ailleurs", Sheila revisite sa propre histoire, entre mélancolie et joie, piano et disco, pop et rock, un album qui se lit comme une autobiographie en musique ; elle renoue avec ses complices de toujours, Keith Olsen (Fleetwood Mac, Foreigner, Pat Benatar) et Nile Rodgers (Chic), ou encore ce duo avec Jason Scheff (groupe Chicago).

