Shéhérazade : un conte musical Philharmonie de Paris, 11 juin 2022, Paris.

Le samedi 11 juin 2022

de 15h00 à 16h30

. payant Cat.3 : 30 EUR Cat.6 : 10 EUR Cat.2 : 37 EUR Cat.5 : 15 EUR Cat.1 : 42 EUR Cat.4 : 22 EUR

Dialogue entre l’œuvre du compositeur marocain Ahmed Essyad et la Shéhérazade de Rimski-Korsakov, porté par les forces conjointes de l’Orchestre Pasdeloup et de l’Orchestre philharmonique du Maroc, le 11 juin prochain à la Philharmonie (19e).

La collaboration entre l’Orchestre Pasdeloup, investi dans le soutien d’une tradition orchestrale vivante, et l’Orchestre philharmonique du Maroc remonte à 2007 ; elle s’est renforcée il y a quelques années par un partenariat avec la Fondation Mazaïa, qui offre à de jeunes enfants déscolarisés et issus de milieux défavorisés une formation combinant éducation scolaire et cursus musical professionnel. Cette soirée placée sous le signe de l’ouverture fait entendre la Shéhérazade de Rimski-Korsakov, joyau d’écriture orchestrale inspiré par les Mille et Une Nuits, mais aussi le travail d’Ahmed Essyad, compositeur marocain formé en France et fasciné par la réconciliation entre musique traditionnelle (notamment berbère) et musique savante.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

