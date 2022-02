Sheesha Rose Hydre en scène, 26 mars 2022, Le Trait.

**Soul Girl** Auteur, compositrice et interprète, Sheesha Rose et son live band explorent avec tempérament et brio le répertoire Blues, Soul et Funk dans une atmosphère où élégance et convivialité sont les maîtres mots avec une énergie et une fraîcheur qui emporte tout sur son passage ! **Chant lead** : Sheesha Rose **Choeur** : Delphine Cornellis et Jeanne Gignoux **Saxophone** : Belkacem Meziane **Trompette** : Aurélien Meunier **Claviers** : François Faure **Guitare** : François Venin **Basse** : Emmanuel Sunnae **Batterie** : Guillaume Maret

12€ à 20€

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait Seine-Maritime



