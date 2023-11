SHE PAST AWAY & SAD MADONA La Marbrerie Montreuil, 9 février 2024, Montreuil.

Le vendredi 09 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 30 EUR

Prévente : 25 EUR

CONCERT – POST-PUNK ET COLD WAVE

SHE PAST AWAY (- – / – )

She Past Away revient sur scène avec sa dark-wave et son son revisité des années 80. Une combinaison intelligente de guitare caractéristique de l’ère post-punk et de poésie minimaliste en turc. Une explosion d’anxiété sentimentale, sorti directement de leur esprit à la fois nihiliste et émerveillé, et en tout cas assez courageux pour remettre en question les tabous et l’existence.

She Past Away est entraînant, fascinant. C’est un repaire. Les fondations du groupe remontent à 2006 lorsque Volkan écrivait des chansons avant même que le groupe ne soit formé. En 2009, le groupe prend vie et enregistre son premier EP « Kasvetli Kutlama », sorti en 2010. A ensuite suivi leur LP « Belirdi Gece » en 2012, et leur LP « Narin Yalnizlik » en 2015, et le dernier en date “Disko Anksiyete” (2019)

SAD MADONA

Sad Madona is a solo-project from Paris, France, fusing elements of darkwave, coldwave, post-punk, and shoegaze to create a captivating and emotive sound that he describes as “dramatic dance” – a sound that is as emotive as it is danceable.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

Contact : https://lamarbrerie.fr/she-past-away-sad-madona/ https://fb.me/e/1vHK79dKO https://fb.me/e/1vHK79dKO https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/09-02-2024-19-00-she-past-away

