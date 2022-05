She Past Away + Denuit Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

She Past Away + Denuit

Le Molotov, le mercredi 1 juin

Le Molotov, le mercredi 1 juin à 20:30

Autour de Volkan Caner, She Past Away invente une nouvelle Vague sombre et traversée par les ombres électriques de Sisters of Mercy, Cure, Joy Division, Clan of Xymox, Grauzone et DAF. Les textes en Turc bousculent le petit jeu des références pour installer une signature singulière au cœur d’un territoire au balisage sans cesse élargi : She Past Away prend l’expression post- punk au mot et l’aventure au pied de la lettre. Le groupe vient de sortir leur très attendu 3è album ‘Disko Anksiyete’ sur Fabrika Records. shepastaway.org shepastawayofficial.bandcamp.com/music Clips : [https://youtu.be/uysYcH_xYAs](https://youtu.be/uysYcH_xYAs) [https://youtu.be/FRptZf1WTrQ](https://youtu.be/FRptZf1WTrQ)

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

