2022-06-01 – 2022-06-01 18 20 (Post-punk, Darkwave / TUR)



She Past Away est une dark-wave avec un son des années 80 retravaillé. Son de guitare signature de l’ère post-punk, combiné à une poésie minimaliste en turc. Souvent une explosion d’anxiété sentimentale à travers l’état d’esprit nihiliste, c’est personnel. Pourtant, il est large, un esprit émerveillé assez courageux pour remettre en question le tabou et l’existence.

She Past Away est au volant, c’est fascinant. Retrouvez She Past Away au Molotov. (Post-punk, Darkwave / TUR)



dernière mise à jour : 2022-04-21

