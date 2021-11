Caen Caen Caen, Calvados Shazam Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Shazam Caen, 9 décembre 2021, Caen. Shazam Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

2021-12-09 18:00:00 – 2021-12-09 19:30:00 Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc

Caen Calvados 20 ans après sa création, Philippe Decouflé reprend l’un de ses spectacles emblématiques. Shazam est un ballet hypnotique et virtuose, qui convoque tous les arts : mime, danse, magie, cirque, théâtre, cinéma…

Illusions optiques et jeux de miroirs s’enchaînent avec brio. Élégance des corps, beauté des décors, humour potache, poésie tendre, Shazam est une grande boîte à malices. En rassemblant autant que possible les interprètes d’origine de la pièce, rejoints par d’autres à qui elle a été transmise, la Compagnie DCA interroge la mémoire de la danse. Que peuvent ces corps habités d’autres expériences, exprimant d’autres choses dans les mêmes mouvements ? C’est pour y répondre qu’ils dansent Shazam. Célèbre depuis les cérémonies des Jeux olympiques d’Albertville, Philippe Decouflé s’est surtout fait un nom grâce à son univers fantaisiste, ses chorégraphies colorées et pétillantes. Habitué du théâtre de Caen, il revient tout naturellement avec cette reprise de l’une de ses chorégraphies cultes. Cela tombe bien : Shazam est à voir et revoir sans modération, pour toutes les générations ! 20 ans après sa création, Philippe Decouflé reprend l’un de ses spectacles emblématiques. Shazam est un ballet hypnotique et virtuose, qui convoque tous les arts : mime, danse, magie, cirque, théâtre, cinéma….. +33 2 31 30 48 00 https://theatre.caen.fr/ 20 ans après sa création, Philippe Decouflé reprend l’un de ses spectacles emblématiques. Shazam est un ballet hypnotique et virtuose, qui convoque tous les arts : mime, danse, magie, cirque, théâtre, cinéma…

dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Ville Caen lieuville Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen