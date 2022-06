Shaun le mouton – La ferme contre-attaque Berge Sellier Goudy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Shaun le mouton – La ferme contre-attaque Berge Sellier Goudy, 13 juillet 2022, Nantes. 2022-07-13

Horaire : 22:30 00:00

Gratuit : oui tous publics Un vaisseau spatial s’écrase près de la ferme de Shaun le mouton. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels et son goût pour l’aventure, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais une organisation gouvernementale se lance à sa poursuite pour la capturer. Shaun et le troupeau décident alors d’aider LU-LA à rentrer chez elle ! Production : France et Grande-Bretagne – 2019 – 1h30 – en version française En collaboration avec l’association Rêver Sèvre Berge Sellier Goudy Nantes Sud Nantes 44200

0251823770 https://www.auxheuresete.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Berge Sellier Goudy Adresse 7 rue Henri Sellier Ville Nantes Age maximum tous publics lieuville Berge Sellier Goudy Nantes Departement Loire-Atlantique

Berge Sellier Goudy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Shaun le mouton – La ferme contre-attaque Berge Sellier Goudy 2022-07-13 was last modified: by Shaun le mouton – La ferme contre-attaque Berge Sellier Goudy Berge Sellier Goudy 13 juillet 2022 Berge Sellier Goudy Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique