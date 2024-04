Shauli Einav Quartet Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Dès son plus jeune âge, Shauli Einav se plonge dans l’Histoire culturelle et musicale, préparant le terrain à sa musicalité chaleureuse bien qu’originale. Né en 1982 dans une famille musicienne de la campagne israélienne, il s’initie au violon dès 4 ans, se tourna ensuite vers le piano, pour se consacrer finalement au saxophone au début de l’adolescence.



Il fut découvert peu de temps après par Arnie Lawrence, saxophoniste natif de Brooklyn qui s’inscrit parmi les personnalités monumentales de l’éducation du jazz, d’abord à New-York puis en Israël. Lawrence était une présence inoubliable, drôle et plus grand que nature, tout en étant extrêmement sérieux dans son enseignement., Lawrence donna accès à ses étudiants israéliens à des master classes de légendes comme Max Roach ou James Moody, puisant également dans son histoire personnelle pour leur raconter nombres d’histoires et anecdotes. Einav le surnomme « la passerelle avec New-York pour les musiciens de Jérusalem. » Après avoir obtenu son Bachelor (Maîtrise) à la Jérusalem Academy, et son Master à Eastman, Einav passa plus de cinq ans à aiguiser son art à New-York. Lors d’un portrait en 2011, Downbeat qualifia son album Opus One « d’intelligemment joué, inspiré et plein de swing ». Des réactions aussi laudatrices accompagnèrent la sortie en 2016 de Beam Me Up par son quartet aventureux, et Animi a déjà commencé à susciter des félicitations. « Shauli a produit un enregistrement très intéressant, » dit Dave Liebman, saxophoniste, enseignant et NEA Jazz Master.



« C’est provocateur mais accessible, et interprété par un superbe groupe de jeunes artistes très talentueux. »



Musiciens

Shauli Einav, saxophones

Jean-Yves Jung, claviers

Erar Har Even, guitare

Cédric Bec, batterie



Une proposition Le Jam, hors les murs. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Centre Soléa 68 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

