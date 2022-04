Shatta Expérience avec Blaiz Fayah au TNT Marmande, 16 avril 2022, Marmande.

Shatta Expérience avec Blaiz Fayah au TNT Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

2022-04-16 00:00:00 – 2022-04-16 Espace TNT 6 Avenue François Mitterand

Marmande Lot-et-Garonne

15 15 EUR – Hosted by BLAIZ FAYAH

Envie de soleil et de chaleur ?

ACTIVE TON MODE SHATTA

On te prépare La soirée la plus chaude de ta région !

Au menu :

✘ Cocktail des meilleurs sons Afro & Dancehall

✘ SHOWCASE exclusif de BLAIZ FAYAH !!!

Playlisté par les Djs partout dans le monde, BLAIZ FAYAH révolutionne le dancehall !

Il nous fait l’honneur d’être présent sur la scène du TNT le 16 avril pour un show enflammé

BAD → https://www.youtube.com/watch?v=ujnqNTQRw6k

WHINE O’CLOCK → https://www.youtube.com/watch?v=8gidFHeyAqM

Bien plus qu’une soirée, prépare toi à une véritable expérience, la Shatta expérience.

– Infos & résa → par message FB ou Insta

Shatta Expérience avec Blaiz Fayah au TNT

TNT Marmande

Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

dernière mise à jour : 2022-04-07 par