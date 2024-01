SharperS, Thetruefaith et The Mi$$ing Link$ : trois groupes rock à l’International L’international Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Sur place : 8 euros

Vous aimez le rock n’ roll ? Cosmic Thunderblast vous présente 3 excellents groupes bien rock et énergiques !

SharperS : pub-rock (Blois)

Facebook : https://www.facebook.com/theSHARPERS/

Pour écouter :

https://sharpers.bandcamp.com

Pour regarder (clip) : https://www.youtube.com/watch?v=FLVUMy-w5wU

The SharperS est un groupe pub-rock mais jouant majoritairement des compositions. Ils écument les routes depuis environ 25 ans et jouent actuellement en trio. Leur musique est dans le style Dr Feelgood (période Lee Brilleaux, Wilco Johnson), Eddie and the Hot Rods, 9 Below Zero, The Pirates…

thetruefaith : rock (Paris)

Facebook : https://www.facebook.com/thetruefaith.rock

Pour écouter :

https://thetruefaithparis.bandcamp.com/track/youll-never-die

thetruefaith combinent des influences rock (The Rolling Stones, Flamin’ Groovies, Primevals, The Saints….) avec des influences pub-rock (Dr Feelgood, Inmates…). Après une pause, ils reviennent fort mais à 4 (un seul guitariste maintenant que Roy a créé son groupe The NΩT) avec un concert le 20 janvier avec les Barrocks puis donc ce concert le 11 février. Pour ceux qui ont vu The Shakes (qu’on avait fait en 1ère partie des Cavemen) c’est avec le même guitariste Bernard.

The Mi$$ing Link$ : pop-rock (Paris)

Eux aussi ont fait une longue pose, le temps pour leur guitariste Lionel d’intégrer The Openers mais c’est reparti et ils ont déjà fait un premier à l’Armony le 21 octobre 2023. Le batteur a changé (et le nouveau est très bien) pour les autres, la formation n’a pas changé de celle qu’ils avaient juste avant leur pose. Instrumentalement c’est très rock et le chant est plus pop (à la sauce anglaise) d’ailleurs le chanteur, Mark, a des origines britanniques. Pour ceux qui ont vu The Shakes : c’est le même chanteur.

Et tout ça pour 8 € seulement !

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/110bPqN0T https://fb.me/e/110bPqN0T

SharperS + Thetruefaith + The Mi$$ing Link$