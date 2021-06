Sharon Shannon Le Théâtre de Lorient, 15 août 2021-15 août 2021, Lorient.

Sharon Shannon

Le Théâtre de Lorient, le dimanche 15 août à 20:00

Sharon Shannon est l’une des musiciennes les plus reconnues d’Irlande pour sa virtuosité à l’accordéon diatonique, mais aussi pour ses talents d’arrangeuses et de compositrices. Elle a ainsi déjà réalisé de nombreux albums sous son propre nom qui dévoile le talent et la créativité éloquente de cette artiste. Incontournable! Elle apprend l’accordéon dès l’âge de 11 ans. Sa sœur Mary se consacre au banjo et au bouzouki. Co-fondatrice du groupe Arcady, elle débute rapidement une carrière solo, sort son 1er album en 1989, avec la collaboration de pointures de la musique irlandaise, comme Donal Lunny, Philip King, Mary Custy, Adam Clayton, Steve Wickham, Mike Scott des Waterboys. En 1990 elle fait partie des Waterboys, avec lesquelles elle sort un album. Elle remporte son premier grand succès en 1991 avec l’album « Sharon Shannon ». Mais c’est en participant en 1992 à l’album « Woman’s Heart », un des plus grand succès de tous les temps en Irlande, que Sharon Shannon accèdera au rang de star en Irlande. Elle fait partie des artistes les plus attachantes d’Irlande, qui par ses talents de producteur et d’arrangeur remporte un succès incontestable et a atteint un niveau de notoriété internationalement reconnu.

Le Théâtre de Lorient Lorient Lorient Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T20:00:00 2021-08-15T20:30:00