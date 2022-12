SHARON KOVACS (NL) La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

SHARON KOVACS (NL) La Bellevilloise, 7 mars 2023, Paris. Le mardi 07 mars 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Prévente : 25 EUR

Le 7 mars, Sharon Kovacs vient fêter la sortie de son nouvel album en concert à La Bellevilloise. Chanteuse au crâne rasé cachant la voix d’une légende de la soul sous sa hotte d’ours en peluche, Sharon Kovacs est un phénomène énigmatique. Issue de l’école de musique et des soirées improvisées d’Eindhoven, aux Pays-Bas, elle s’est forgée un chemin unique à travers les méandres de la vie et a séduit le monde entier avec son allure diabolique. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

