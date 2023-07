Sharon Eyal met en scène les tourments de l’amour dans le dernier volet de sa trilogie Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Du lundi 04 décembre 2023 au mercredi 06 décembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi

de 21h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

De 12 € à 25 €

Avec le dernier volet de sa trilogie consacrée à l’exploration du sentiment amoureux, la chorégraphe israélienne Sharon Eyal joue sur les compositions géométriques et la puissance du collectif, entre émotion, sensualité et contrôle.

Précision, douceur et vivacité guident l’écriture de Sharon Eyal dans cette pièce où les cœurs des huit interprètes semblent battre à l’unisson. Les sublimes costumes imprimés imaginés par la styliste Maria Grazia Chiuri (Christian Dior Couture) renforcent l’impression d’un groupe fluide où les individualités n’ont plus cours. En dialogue avec la musique électronique créée par le DJ Ori Lichtik, la chorégraphe déploie un vocabulaire à la fois imprégné de la culture du clubbing et d’une technique classique assumée.

Créée en 2019 et depuis saluée dans le monde entier, Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart conclut la trilogie entamée avec OCD Love (2016) et Love Chapter 2 (2017). Sharon Eyal, qui fut pendant dix-huit ans associée à la Batsheva Dance Company, y poursuit son travail de radiographie des sentiments et des mouvements, marqué par une approche ultra physique et sensuelle du geste.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/sharon-eyal-chapter-3-the-brutal-journey-of-the-heart.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102065798473

Stefan Dotter for Dior Sharon Eyal – Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart