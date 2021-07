Paris Sunset & Sunside Paris Sharon CLARK Quartet Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sharon CLARK Quartet Sunset & Sunside, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 31 juillet 2021

de 21h30 à 23h

payant

Une grande première à découvrir en urgence ! Sharón Clark est née à Washington. Inconnue de ce côté de l’Atlantique, elle a eu l’occasion de se produire dans nombre de grandes salles des États-Unis sur un répertoire de gospel et de tourner en Turquie, au Kirghizistan, en Russie et en Israël. Formée au Berklee College of Music de Boston, elle remporta la Billie Holiday Vocal Competition de Baltimore en 2007, à 45 ans, quittant alors son travail de réceptionniste. Elle investit les 2 500$ de son prix dans la production de son premier disque de jazz. 20 ans après ses débuts discographiques avec « Finally », elle consacra ce second album à un hommage à Shirley Horn, la grande dame de Washington, disparue deux ans plus tôt. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/7/artiste/3827/7545/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-07-31T21:30:00+02:00_2021-07-31T23:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris