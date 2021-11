Sharon CLARK Quartet Sunset Sunside, 24 décembre 2021, Paris.

Sharon CLARK Quartet

du vendredi 24 décembre au samedi 25 décembre à Sunset Sunside

Dans la tradition des grandes chanteuses de jazz américaines comme Shirley Horn, Sarah Vaughan, Nina Simone et plus récemment Dianne Reeves et Catherine Russell, la dame de Washington nous a enchanté lors de son dernier passage cet été et a sublimé le public avec sa voix envoûtante et swing. Christmas in Paris with tributes !

tarif plein : 35€ ; tarif réduit (sauf le samedi) : 25€

Elle incarne l’esprit de Broadway. On ferme les yeux, on est à New-York… Christmas in Paris avec Nat King Cole & Sarah Vaughan.

Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T19:00:00 2021-12-24T20:30:00;2021-12-24T21:00:00 2021-12-24T22:30:00;2021-12-25T19:00:00 2021-12-25T20:30:00;2021-12-25T21:00:00 2021-12-25T22:30:00