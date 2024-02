SHARKS D’ANTIBES / AIX-MAURIENNE AZURARENA Antibes, vendredi 8 mars 2024.

SHARKS D’ANTIBES / AIX-MAURIENNE AZURARENA ANTIBES PRO B SAISON 2023/2024Les dates et horaires indiqués sur les billets ne sont pas définitifs, les informations sont susceptibles de modifications de la LNB, il appartient à la personne qui achète le billet de se tenir informer des éventuels changements concernant la rencontre. Aucune demande d’annulation, de remboursement et de duplicatas de billets ne sera tolérée.Le club précise que le client achète un match et non pas une date.Les Sharks vous invitent à une soirée Basket année 80 Fluo

Tarif : 12.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

AZURARENA 250 rue emilie hugues 06600 Antibes 06