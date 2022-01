SHARKO + Philemon Espace athéna MJC St-Saulve, 3 février 2022, Saint-Saulve.

SHARKO + Philemon

Espace athéna MJC St-Saulve, le jeudi 3 février à 20:30

Vingt ans que Sharko nous distille des petits tubes chéris, tels »Spotlite », « Sweet Protection », « I Went Down » ou encore le magnifique « Never ». Découvrez en live, son huitième album « Glocose », Un album électro-pop aéré, enjoué de douze titres (dont le premier single « Uppercut ») et illuminé de quelques collaborations; citons « Sunny » le très beau duo avec Valentine Brognion (The Voice 2018) et le ludique vintage-tubesque « Captain » propulsé par Maxime Firket (Compuphonic).

Depuis plus de 20 ans, SHARKO est ce groupe belge qui marque l’histoire du pop rock alternatif belge.

Espace athéna MJC St-Saulve St-Saulve Saint-Saulve Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T22:00:00