Bordeaux Galerie DX Bordeaux, Gironde Shapes of the soul Galerie DX Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Shapes of the soul Galerie DX, 19 novembre 2021, Bordeaux. Shapes of the soul

du vendredi 19 novembre au samedi 15 janvier 2022 à Galerie DX

Exposition collective, Shapes of the soul Du 19 novembre 2021 au 16 janvier 2022 – Vernissage le Samedi 27 novembre à partir de 15h00 Pour célébrer le 8ème Bordeaux Week-end Galeries, la galerie D.X a choisi de rassembler une vingtaine d’oeuvres dont la thématique tourne autour de la quête de l’autre, dans ce qu’il nous donne à voir. Sont ainsi exposés, les corps revêtus de tatouages de Jonathan Hindson, les Yantra dessinés à même la peau des personnages de Cédric Arnold, les dessins de Gwen Marseille à la sensualité maîtrisée, les travestissements théâtralisés des auto-portraits de Kimiko Yoshida, les peintures de Gérard Alary à la violence contenue, les masques-visages de Richard Butler,les têtes « casse tête » de Bernard Ouvrard, les visages énigmatiques de Luc Detot, ainsi que les portraits obsédants de Philippe Pasqua…

Entrée libre

Exposition collective Galerie DX 7 rue buffon 33000 Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T19:00:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T19:00:00;2022-01-04T14:00:00 2022-01-04T19:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T19:00:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T19:00:00;2022-01-07T14:00:00 2022-01-07T19:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T19:00:00;2022-01-11T14:00:00 2022-01-11T19:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T19:00:00;2022-01-13T14:00:00 2022-01-13T19:00:00;2022-01-14T14:00:00 2022-01-14T19:00:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Galerie DX Adresse 7 rue buffon 33000 Ville Bordeaux lieuville Galerie DX Bordeaux