Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil Shannon Wright, Piano Solo La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

Shannon Wright, Piano Solo La Marbrerie, 17 novembre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

Shannon Wright en version acoustique à la Marbrerie. SHANNON WRIGHT Avec Providence, l’américaine sort l’album qui l’attendait toute sa vie. Un album joué intégralement au piano, instrument pour la première fois investi en unique allié à sa voix. C’est sans aucune autre protection et sous forme de poèmes que Shannon Wright déclame avec toute la puissance émotive qu’on lui connait un recueil d’histoires très touchantes et personnelles. Comme à chaque fois, elle désoriente ; comme à chaque fois, elle publie une pièce majeure enrichissant encore son indispensable discographie. Concerts -> Rock La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (224m) 9 : Croix de Chavaux (764m)

Contact : La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/shannon-wright/ https://www.facebook.com/events/2927612324119112 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-17T20:30:00+01:00_2021-11-17T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 Rue Alexis Lepere Ville Montreuil lieuville La Marbrerie Montreuil