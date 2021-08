Shannon Wright + Heeka (solo) Metronum, 5 novembre 2021, Toulouse.

Shannon Wright + Heeka (solo)

Metronum, le vendredi 5 novembre à 20:00

### Folk-Rock Blues **Shannon Wright – Folk rock** « La musique de [Shannon Wright](https://www.facebook.com/shannonwrightmusic) provoque une e motion brute et renversante. Elle vous transporte, vous envahit et vous noie, mais toujours vous sauve. C’est un voyage dans un monde me lancolique et agite , souvent de sespe re mais terriblement vivace. Par sa nature e corche e, rarement apaise e, elle inonde sa rage de survie et vous irradie d’intensite . Sa voix vous pe nètre jusqu’au coeur. Elle diffuse en vous un e tat proche de la side ration, vous laissant exsangue et chamboule . Emu et de muni, rince et comble . Mais c’est la force des grands auteurs de vous essorer pour vous rendre plus fort. En quelque sorte plus humain. Il serait injuste et simpliste de lui trouver une famille musicale, des influences, tant sa force singulière tient à son e tonnante capacite à se renouveler tout en creusant le même sillon. » _Guillaume Nicloux_ **Heeka (solo) – Folk-Rock Blues** Hier voltigeuse à quatre mètres au-dessus d’un sol de cirque, Heeka monte aujourd’hui sur scène guitare en main, micro branché, déversant ses tripes crues et encore chaudes dans un univers folk-rock. Derrière ses mots et sa voix chargée on devine une âme blues. Habituellement accompagnée de trois musiciens, Heeka se produira cette fois-ci en solo. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=23252663) //www.youtube.com/embed/elhmA0_ItE8 ### ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 5 novembre 2021 à 20h * Durée : 3h * Respect des consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Tarifs : 12,80€/16,80€

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:00:00 2021-11-05T22:59:00