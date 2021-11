Shannon Wright + Cyann Petit Bain, 15 novembre 2021, Paris.

10PIGES#3 – Back to 2011 Pour cette 3e soirée “10 Piges”, on se rappellera du “bon vieux temps”, celui de la création de Petit Bain, par l’association historique La Guinguette Pirate. L’occasion d’inviter des artistes qui ont marqué l’histoire de la Guinguette, et même bien avant 2011 ! ▂ Shannon Wright (piano solo) La musique de Shannon Wright provoque une émotion brute et renversante. Elle vous transporte, vous envahit et vous noie, mais toujours vous sauve. C’est un voyage dans un monde mélancolique et agité, souvent désespéré mais terriblement vivace. Par sa nature écorchée, rarement apaisée, elle inonde sa rage de survie et vous irradie d’intensité. ▂ Cyann : Cyann est le projet solo de la claviériste et singer/songwriter française Alex Simon, ancienne membre du groupe parisien de rock expérimental Cyann & Ben. Cyann crée une musique d’une sobriété et d’une beauté sombres à travers des paysages sonores complexes et atmosphériques. Sa musique s’apprécie pleinement en live où elle combine des claviers obsédants, samples hypnotiques et voix éthérées tout en déformant les sons originaux pour créer des ambiances soniques et singulières sur scène.

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T20:00:00 2021-11-15T23:00:00