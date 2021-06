Shangri La + Les Pères Mutants La Scène, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Shangri La + Les Pères Mutants

La Scène, le vendredi 2 juillet à 19:30

17 h : Ouverture des portes 19h30 : Shangri La « Nos influences musicales viennent pour la plupart du rock anglais tels que les Kinks, The Clash, les Arctic Monkeys, ou encore Nirvana de l’autre coté de l’atlantique. Notre album varie entre la pop, le rock, le punk ou encore du progressif, alliant à la fois un style 70’s et moderne. Il se sublime dans le changement perpétuel d’ambiance à chaque chanson. Il reste très romancé, et personnel dans l’écriture, et laisse l’auditeur s’approprier les chansons. C’est une invitation au voyage, et fait référence au livre de James Hilton, « Les horizons perdus », et son « Shangri-La » » [https://www.facebook.com/shangrilaband2a/](https://www.facebook.com/shangrilaband2a/) 20h30 : Les Pères Mutants Les Pères Mutants permutent évidemment… Mais quoi donc ? Vous le saurez le soir même, mais ce qui est sur, c’est que c’est trio va nous faire voyager dans l’univers des reprises pop/rock ! [https://www.facebook.com/Les-P%C3%A8res-Mutants-100171991577552](https://www.facebook.com/Les-P%C3%A8res-Mutants-100171991577552)

Entrée libre

♫POP ROCK♫

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T19:30:00 2021-07-02T23:00:00