Shana Rouaix – Si c’est un jour, allons-nous-en Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Des gouttes d’eau tombent sur un tambourin. La verticalité accueille le vide et leurs sons.

Shana Rouaix est une jeune artiste-scénographe française originaire de Perpignan. Après des études d’architecture, elle s’oriente vers la scénographie et la création plastique et sort diplômée en juillet 2022 de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

L’installation

présentée ici est le fruit d’une année de recherche qui constitue le projet de

diplôme de l’artiste à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de

Paris. Son travail porte sur les liens invisibles qui forment des réseaux de

connexions subtiles avec notre environnement et nous permettent d’accéder à un

monde plus complexe. Un tambourin, inspiré des cérémonies chamaniques de

Mongolie, est suspendu au dessus d’une étendue d’eau noire et vibre sous le

poids de gouttes d’eau que l’artiste performe comme une partition. Cette

manifestation aux contours spirituels lance un appel à notre attention pour

frôler l’état d’extase.

Avec le soutien d’Art, Culture et Foi et de L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière 83, Boulevard de l’Hôpital 75013 Paris

Contact :

Shana Rouaix Trois visages du tambour, Shana Rouaix