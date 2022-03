Shan Marseille 1er Arrondissement, 10 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Shan L'Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement

2022-03-10 20:30:00 – 2022-03-10 L'Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Eau, végétal, pierre, mémoire.



Le trio Shan propose un parcours poétique fort. Leur musique est une méditation et improvisation à trois sur le thème de la montagne et fait écho à l’entièreté des forces élémentaires qui l’habitent, s’y entrechoquent, s’y accordent, ainsi qu’à la relation entre les humains et ces forces. Les univers et élans de Pascal Charrier, Julien Pontvianne et Ariel Tessier se rejoignent naturellement dans une musique à la fois poétique et tangible qui explore les textures, les matières et le rapport au temps, parfois bouleversé.



La musique de Shan ne se répète jamais. Elle est vivante, se métamorphose au gré de l’espace commun qui se crée à chacune des improvisations du trio. Cet espace s’étend à chacune de leurs retrouvailles et laisse toujours la parole à ce qui doit se dire dans l’instant.



À l’intérieur de cette musique, il n’y a pas de leader à proprement parler, mais une conversation triangulaire, dans laquelle chacun fait résonner son instrument en s’abandonnant à l’énergie tellurique et sonore qui circule.



Toutes ces facettes se retrouvent au sein de leur premier album, enregistré à l’occasion d’un concert au Studio Alys, à Manteyer dans les Hautes Alpes. Les énergies naturelles de la montagne s’y retrouvent et se croisent avec les vibrations des instruments de chacun.



Pascal Charrier : guitare folk, voix

Julien Pontvianne : saxophone ténor, clarinete

Ariel Tessier : batterie



Avant le concert, un temps de présentation de la genèse du projet et du disque sera partagé avec le public, avec l’aimable participation de Michaël Dian, directeur du Festival de Chaillol (05) et partenaire du projet.

La rencontre inédite entre trois voix aériennes et marquantes des scènes jazz et musique d’improvisation actuelle.

http://www.leolienne-marseille.fr/

L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement

