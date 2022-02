Shamrock Shore Trio Le Non-Lieu Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Shamrock Shore Trio Le Non-Lieu, 5 février 2022, Marseille. Shamrock Shore Trio

Le Non-Lieu, le samedi 5 février à 20:30

Shamrock Shore Trio On pourrait traduire « Shamrock shore » par « Rivages d’Irlande » car le trèfle (« shamrock ») est un symbole de l’île depuis son évangélisation par Saint-Patrick. Le trio Shamrock shore interprète un large répertoire de la musique irlandaise traditionnelle, composé et partagé au cours de ces 5 derniers siècles. Il propose une découverte de l’île à travers son histoire, les thèmes forts des chansons et les instruments de musique qui accompagnent la vie des Irlandais depuis de nombreuses générations. Venez découvrir l’Irlande à travers sa musique, un moment chaleureux et festif avec : Christian Fromentin : chant, guitare, mandoline, violon, flûtes Hélène Javelaud : violon Claude Taramino: chant, mandole, bouzouki, concertina, banjo, whistle [https://www.christianfromentin.com/rubrique33.html](https://www.christianfromentin.com/rubrique33.html) PAF : 10€ + adh./ Rés. : 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le concert MERCI DE RESERVER !

10€ + adhésion

♫MUSIQUE IRLANDAISE♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Non-Lieu Adresse 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Non-Lieu Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Non-Lieu Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Shamrock Shore Trio Le Non-Lieu 2022-02-05 was last modified: by Shamrock Shore Trio Le Non-Lieu Le Non-Lieu 5 février 2022 Le Non-Lieu Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône