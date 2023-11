Shakuhachi et shamisen – Musique japonaise Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Shakuhachi et shamisen – Musique japonaise Théâtre Mandapa Paris, 15 décembre 2023, Paris. Le vendredi 15 décembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant Moins de 15 ans : 8 EUR

Tarif réduit : 12 EUR

Plein tarif : 16 EUR

Le duo Satsuki propose un large éventail musical, du blues japonais aux traditions de l’ère Meiji ! Le duo Satsuki propose un large éventail musical : mélodies méditatives portées par le son profond et envoûtant du shakuhachi, rythmes enjoués du Minyô, chants des fêtes populaires, mais aussi l’énergie rugueuse du Tsugara-shamisen, appelé aussi « Blues Japonais », ou encore le style délicat et mélancolique du Kakyoku, art de l’époque Meïji. Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/shakuhachi-et-shamisen

