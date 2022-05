SHAKESPEARE NIGHTS – YOU WILL LOVE ME

2022-05-14 – 2022-05-14 Étape de création François Gardeil hébergé par la Cie J’ai tué mon bouc d’après le Portrait de Mr W.H. d’Oscar Wilde et des Sonnets de W. Shakespeare

Les interprètes : Louis Berthélémy/ Elodie Brzustowski au luth/ François Gardeil

Mise en scène : François Gardeil

Assistanat à la mise en scène : William Brouard

Conseil artistique : François Regnault

Conception : François Gardeil, Capucine Baroni et Gaia Singer

PARTENAIRES – You will love me

Production : La Compagnie Prova

Coproduction : Château d’Hardelot – Centre culturel de l’Entente Cordiale, Département du Pas-de-Calais & Le Jeune Théâtre National.

Avec le soutien de : Les Deux îles, résidence d’artiste – Montbazon, le CENTQUATRE – Paris, les Concerts du pré & la Compagnie J’ai tué mon bouc. À partir de 11 ans

A 20H00

Durée : 1h20

