SHAKESPEARE NIGHTS – WALK WITH WILL

2022-05-14 – 2022-05-14 Venez vivre une expérience shakespearienne au château. Redécouvrez le grand Will au travers d’une lecture, d’une balade et d’un chant lyrique. Ce parcours est composé de plusieurs spectacles et de petites surprises, le tout guidé par Jérôme Guerville ! Roméo et juliette

Cie La Clef des Chants

Les chanteurs, au nombre de quatre, interprètent l’ensemble des rôles de cet opéra. Ils sont à la fois hommes et femmes. Cette distribution à double entrée, est une virtuosité interprétative de la part des chanteurs qui, à vue, se transforment corporellement pour donner vie à chaque personnage qu’ils incarnent. C’est avant tout une volonté de rendre l’opéra démocratique et de briser cet élitisme qui souvent nuit à l’image de cet art très généreux. Madame Shakespeare

Cie Du Coup Monté

En complément du spectacle, les lectures choisies de Madame Shakespeare ou la femme de Stratford de Anca Visdei dévoilent comment les grands auteurs deviennent ce qu’ils sont grâce aux talents et à la patience de leurs épouses qui conseillent, suggèrent, supportent et s’effacent. Tout public

Durée : 1h30

A 16H30

