SHAKESPEARE NIGHTS – OPHELIE TOURNANTE – Collectif La Fièvre Condette

SHAKESPEARE NIGHTS – OPHELIE TOURNANTE – Collectif La Fièvre Condette, 15 mai 2022, Condette. SHAKESPEARE NIGHTS – OPHELIE TOURNANTE – Collectif La Fièvre Théâtre Elisabéthain

1 rue de la Source Condette

2022-05-15 – 2022-05-15

Théâtre Elisabéthain

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais Condette Emmanuel Pic offre un texte autour de la figure d’Ophélie. Tourmentée par les hommes de son entourage (notamment son frère, son père, son amant Hamlet), violentée, poussée au suicide, cette pièce souhaite lui rendre justice.

Ressuscitée des eaux où elle s’était précipitée, Ophélie propose une vision sombre de la société patriarcale et ainsi se venger de ceux qui l’opprimèrent.

A partir de 15 ans

A 16H00

Durée : 1h00

De 3 à 12€

Théâtre Elisabéthain 1 rue de la Source Condette

