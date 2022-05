SHAKESPEARE NIGHTS – MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE – Cie La Subversive Condette, 22 mai 2022, Condette.

SHAKESPEARE NIGHTS – MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE – Cie La Subversive Théâtre Elisabéthain

1 rue de la Source Condette

2022-05-22 – 2022-05-22

Théâtre Elisabéthain

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais

Condette Une autrice a-t-elle écrit l’œuvre de Shakespeare ? Telle est la question… D’un côté, Mary Sidney, comtesse de Pembroke, figure littéraire majeure de l’Angleterre du XVIe siècle, femme puissante, polyglotte, d’une érudition stupéfiante. De l’autre, William Shakespeare, célébrissime auteur anglais dont la paternité des œuvres ne cesse pourtant d’être questionnée du fait d’une biographie obscure et discordante avec son œuvre. Partant de ce double constat, la chercheuse Robin P. Williams formule (et étaye !) une hypothèse provocatrice : et si Shakespeare était une femme…

Aurore Evain, avec rigueur et humour, en s’appuyant sur les textes shakespeariens eux-mêmes, plongera au coeur de cette enquête qui a de quoi hanter tout masculiniste qui s’ignore : un véritable jeu de construction mental sur l’existence d’un génie féminin de la littérature, comme la Renaissance sut en produire.

À partir de 15 ans

Horaires : 16H00

Durée : 2h10

De 3 à 12€

Théâtre élisabéthain

+33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/

