SHAKESPEARE NIGHTS – MADAME SHAKESPEARE -Cie Du Coup Monté, 27 mai 2022, .

SHAKESPEARE NIGHTS – MADAME SHAKESPEARE -Cie Du Coup Monté

2022-05-27 – 2022-05-27

1585. William arrive à Londres, dans la petite chambre d’une auberge miteuse. À peine arrivé, il écrit. Non pas une des pièces qui feront de lui le plus grand auteur de l’histoire, mais une lettre destinée à sa femme, Anne Hathaway, pour la supplier de l’autoriser à revenir dans leur maison de Stratford où elle est restée…. Il ne croit plus à leur projet de faire de lui un auteur qui traversera les âges et surtout, il ne supporte pas de vivre loin d’elle. C’est le début d’une longue relation épistolaire passionnée. De Stratford, Anne endosse tous les rôles, tour à tour femme, mère, inspiratrice, muse, bourreau, elle utilise tous les stratagèmes pour faire de son Will un écrivain qui marquera l’histoire.

Madame Shakespeare est l’occasion de faire le récit chronologique des créations du grand William sur 20 ans de relations épistolaires. La possibilité de retrouver les pièces aimées, redoutées, découvertes, ou restées inconnues.

À partir de 10 ans

Horaires : 20H00

Durée : 2h

De 3 à 12€

Théâtre élisabéthain

