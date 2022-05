SHAKESPEARE NIGHTS – LADY – Etape de création – CIE J’ai tué mon bouc, 13 mai 2022, .

SHAKESPEARE NIGHTS – LADY – Etape de création – CIE J’ai tué mon bouc

2022-05-13 – 2022-04-13

Une actrice apparaît sur scène, elle est tour à tour conférencière, analysant et vulgarisant l’un des personnages féminins les plus célèbresde l’œuvre shakespearienne. Actrice, incarnant en un déroulé mental et psychanalytique l’existence et les actions de cette femme, mère oubliée et épouse régicide, et enfin femme politique, créant dans un discours le manifeste du pouvoir féminin sous des airs de Margaret Thatcher qui aurait rencontré la cause des W.I.T.C.H, une sorcière parmi les sorcières.

May Hilaire, comédienne

Louis Berthélémy, auteur et metteur en scène

Production : Compagnie J’ai tué mon Bouc

Coproduction Département du pas-de-Calais, Château d’Hardelot – Centre culturel de l’Entente Cordiale & Le Jeune Théâtre National.

Avec le soutien de la Loge « festival fragment » et l’entre-pont à Nice.

Tout public

Durée : 40 min

Théâtre élisabéthain

Le 13 MAI 2022 de 20h à 20h40

3 à 5 €

