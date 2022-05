SHAKESPEARE NIGHTS – LA PETITE HISTOIRE D’EUGENE DURIF – Cie Haublique, 21 mai 2022, .

SHAKESPEARE NIGHTS – LA PETITE HISTOIRE D’EUGENE DURIF – Cie Haublique

2022-05-21 – 2022-05-21

Un duo de fantômes. La mère de Roméo Montaigue et le père de Juliette Capulet. Ils sont condamnés à errer éternellement pour expier la mort de leurs enfants.

Ils doivent raconter à l’infini l’histoire de leurs enfants pour comprendre. Comprendre l’origine de leurs erreurs. Ils confieront au public non pas toute l’histoire, mais la piccola, la petite histoire, où ils diront l’essentiel. C’est à dire l’amour impossible de deux adolescents que leurs familles opposent, la haine absurde, ancestrale, entre deux clans, la tentative d’échapper aux rapports de force, la haine de l’autre et la force des préjugés.

Production : Compagnie Hautblique

Coproduction : le Grand Bleu, Scène Conventionnée d’Intérêt National Art, Enfance et Jeunesse, Lille ; le Temple, Bruay la Buissière ; la Barcarolle, Scène Conventionnée du Pays de Saint Omer ; le château d’Hardelot, centre culturel de l’Entente cordiale, Hardelot ; la Maison Folie Wazemmes, Lille

Création financée avec l’aide de la DRAC Hauts-de-France.

Remerciements au Théâtre de l’Aventure, Hem ; La Manivelle Théâtre, Wasquehal

À partir de 12 ans

Horaires : 20H00

Durée : 1h10

De 3 à 12€

Théâtre élisabéthain

dernière mise à jour : 2022-04-26 par