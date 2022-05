SHAKESPEARE NIGHTS – BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN – Cie Viva, 28 mai 2022, .

SHAKESPEARE NIGHTS – BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN – Cie Viva

2022-05-28 – 2022-05-28

Don Pèdre, Prince d’Aragon, revient de guerre victorieux avec sa compagnie sur les terres de Messine, gouvernées par son ami Léonato. Béatrice, nièce de Léonato retrouve à cette occasion Bénédict, une ancienne connaissance, et l’un des chevaliers de Don Pèdre. Dans le même temps, Claudio, un jeune et ingénu ami de Bénédict, tombe amoureux d’Hero, fille de Léonato. Tandis qu’on organise leur mariage, la compagnie de Don Pèdre complote pour que Bénédict et Béatrice tombent amoureux. Don Juan, le frère bâtard de Don Pèdre, jaloux de cette union, fomente une conspiration pour saboter l’union de Héro et Claudio. Il envoie l’un de ses acolytes courtiser Marguerite, la femme de chambre de la jeune promise, qui s’habille alors comme sa maîtresse et fait croire à Claudio que celle-ci lui est infidèle…

Avec le soutien de : Scènes Mitoyennes de Cambrai-Caudry (59)Espace Culturel Bernard Dague – Louvres (95) – Ville de Versailles – Festival du Mois Molière – Espace Culturel Dispan de Floran – L’Haÿ Les Roses (94) – Le Grand Logis – Bruz (35) – Centre Culturel Juliette Drouet – Fougères (35) – Les Tanzmatten – Selestat (67)

Tout public

A 20H00

Durée : 1h10

De 3 à 12€

Théâtre élisabéthain

dernière mise à jour : 2022-04-26 par