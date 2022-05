SHAKESPEARE NIGHTS

2022-05-12 – 2022-05-28 Cette deuxième période des Shakespeare Nights creuse le sillon du questionnement autour de la figure féminine dans les oeuvres de Shakespeare.

Théâtre, conférence, balade, conférence-spectacle sont au programme du 12 au 28 mai au théâtre élisabéthain du Château d’Hardelot.

