Visite ateliers d’artistes Shakers Lieux d’Effervescence Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon.

Visite ateliers d’artistes Samedi 16 septembre, 18h00 Shakers Lieux d’Effervescence Entrée libre sans réservation

Entrée

Shakers Lieux d’Effervescence 13 Square Henri Barbusse 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 74 12 91 87 https://residenceshakers.com/ https://www.facebook.com/shakers.lieuxdeffervescence/;https://www.instagram.com/shakers.effervescence/ Shakers, résidence d’artistes offre la possibilité à de jeunes artistes émergents d’engager un projet en bénéficiant de l’accompagnement logistique et technique de l’association (atelier, appartement, dotation…) car cette pépinière a vocation à encourager et à soutenir les artistes afin qu’ils puissent s’épanouir et vivre de leur Art.

Parallèlement, l’association met à disposition un espace de création spécialement attribué à des artistes qui travaillent et créent là en permanence. Accès par bus ligne C arrêt Ronsard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

Shakers Lucie Bisson