La RSE KEZAKO ? ? ▶ Il s’agit de repenser et reconcevoir notre manière d’exercer une activité économique, en y intégrant les principes du développement durable. Concrètement, c’est redonner du sens : remettre l’homme au centre du système, en prenant en compte les enjeux territoriaux, environnementaux, et sociaux. ✅ Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. A la carte de ce SHAKE UP LEARNING : 16h45 – 17h : Accueil 17h – 17h45 : Echange à 360° ? avec un débat d’experts : Muriel JORIGNY, dirigeante associée de THERIUS Frédéric BOULANGER, conseiller RSE à la CCI Touraine et à l’initiative de l’association RSE Touraine Elsa MAZIERE, chargée de mission RSE au sein des Laboratoires Chemineau 17h45 – 18h : Questions, retours et partages d’expérience 18h – 18h30 : ? en extérieur

