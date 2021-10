Shake Shake Shake Théâtre Municipal Berthelot, 13 novembre 2021, Montreuil.

Un rituel de rock&roll, où la musique est le moteur et la ferveur le carburant Cie De Dansers – Joséphine van Rheenen, Guy Corneille Shake Shake Shake est un concert entraînant qui petit à petit dévie en un spectacle de danse. Un groupe de musiciens et de danseurs chante la paralysie et la délivrance, la quête du ciel et la chute dans l’abîme. L’un survole les instruments de l’autre avant de se retrouver dans un duo dansé poétique. Un rituel de rock&roll, où la musique est le moteur et la ferveur le carburant. Shake Shake Shake aborde cette sensation de la vie qui bouillonne en toi, dans un monde qui décide presque pour toi où prêter ton attention. Il s’agit de musique, comme une invitation irrésistible à bouger et à secouer tous les ennuis. Comme la soul, le punk et peut-être tout courant musical qui se voulait… à contre-courant. Mais Shake Shake Shake parle surtout de chercher, ensemble, sa propre voie. Chorégraphie, en collaboration avec les artistes – Avec (musique et danse) : Marie Khatib-Shahidi, Yoko Ono Haveman, Ruben van Asselt, Guy Corneille, Wannes De Porre, Hans Vermunt – Scénographie et lumières : Kris Van Oudenhove – Costumes : Roos Matla, Nicky Nina de Jong – Technique : Chieljan van der Hoek – Dramaturgie : Moniek Merkx, Leo Spreksel – Administration : Miriam Gilissen Communication : Lizzy Schreijer Soutiens : Ambassade des Pays-Bas en France, Gemeente Utrecht, Fonds Podiumkunsten, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds.

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€

Danse (Concert dansé) – Durée : 60 min – Dès 14 ans

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T16:00:00;2021-11-13T18:00:00 2021-11-13T19:00:00