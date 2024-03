Shake shake go Espace Cabaret Vauban Brest, mercredi 27 mars 2024.

Shake shake go Espace Cabaret Vauban Brest Finistère

Groupe d’indie-pop formé à Londres, Shake Shake Go se fait connaître du grand public en 2015 avec les titres « England Skies », « Dinosaur » et « Come Back To Me ».

Le groupe est de retour en 2023 et est impatient de retrouver son public. Heureux de repartir en tournée, le trio a hâte d’interpréter ses nouveaux titres, dont son nouveau single « Red Woman », une chanson pop autobiographique au message fort, portée par la puissante voix de Poppy Jones. .



Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-27

Espace Cabaret Vauban 17 avenue georges clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

