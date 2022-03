Shake a boom, concert de rock dansant des années 50′ Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Shake a boom, concert de rock dansant des années 50′ Romans-sur-Isère, 26 mars 2022, Romans-sur-Isère. Shake a boom, concert de rock dansant des années 50′ La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère

2022-03-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-26 21:00:00 21:00:00 La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie

Romans-sur-Isère Drôme EUR 10 Avec une identité résolument tournée vers les Fifties, “Shake a Boom” vous propose un répertoire dynamique et entraînant. Préparez-vous à danser et vivre l’effervescence d’une époque mythique. lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com +33 6 49 11 70 53 http://lamaisonnugues.wixsite.com/my-site La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse La Maison Nugues 18 rue de l'Armillerie Ville Romans-sur-Isère lieuville La Maison Nugues 18 rue de l'Armillerie Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Shake a boom, concert de rock dansant des années 50′ Romans-sur-Isère 2022-03-26 was last modified: by Shake a boom, concert de rock dansant des années 50′ Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26 mars 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme