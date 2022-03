SHAKAMBO : RELEASE PARTY File7, 8 avril 2022, Magny-le-Hongre.

SHAKAMBO : RELEASE PARTY

File7, le vendredi 8 avril à 20:30

shakambo débarque au Club pour la sortie de son nouvel album « Inner Eyes ». Inspiré par les sonorités du jazz, de la soul et du hip hop, il combine et élargit ses influences à travers des escapades musicales riches et envoûtantes. Entre pérégrinations électroniques et humeurs chillhop/lofi, ses productions affolent régulièrement les plateformes de streaming et les labels nord-américains (Esydia, Lofi Jazz Record, Speak Less Listen More). Tout en douceur et en légèreté, shakambo fabrique chacun de ses morceaux comme une boîte à musique unique, avec ses propres petits mécanismes et engrenages sonores. Il est également accompagné par File7 au sein du dispositif Curiosity.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Vendredi 8 avril // Ouverture du Club : 18h30 – Début concert : 20h30 // Hip-hop lofi // Soirée Club

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:30:00