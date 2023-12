Shakambo Les Disquaires Paris, 7 décembre 2023 20:00, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Tout en douceur et en légèreté, shakambo fabrique chacun de ses morceaux comme une boîte à musique unique, avec ses propres petits mécanismes et engrenages sonores.

Miguel Da Costa aka “shakambo” est un auteur-compositeur-interprète et instrumentiste franco-portugais basé à Paris. Fortement inspiré par le jazz, la soul, la pop et la musique brésilienne, il mélange toutes ses influences pour créer des morceaux chaleureux qui vous enlacent.

Son premier album « Inner Eyes » est sorti le 8 avril 2022.

« Shakambo’s new album Inner Eyes not only has the best artwork of any release so far this year, but is also a phenomenal record – rich with influences from jazz, lofi beats and bedroom-pop alongside collaborations with diverse range of artists from across the globe. »

Style : Jazz Pop

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Shakambo