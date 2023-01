Shaka Ponk : The Final fucked up Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Shaka Ponk : The Final fucked up Tour Zénith Nantes Métropole, 9 février 2024, Saint-Herblain. 2024-02-09

Horaire : 20:00

Gratuit : non 42 € à 75 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Concert. Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, punk et rock’n’roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… The Final fucked up Tour ! Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Zénith Nantes Métropole Adresse Boulevard du Zénith Ville Saint-Herblain lieuville Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Shaka Ponk : The Final fucked up Tour Zénith Nantes Métropole 2024-02-09 was last modified: by Shaka Ponk : The Final fucked up Tour Zénith Nantes Métropole Zénith Nantes Métropole 9 février 2024 Nantes Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique