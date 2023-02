Shaka Ponk – The Final F*cked Up Tour FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL BRUXELLES - BRUSSEL Catégories d’Évènement: 1190

BRUXELLES - BRUSSEL

Shaka Ponk – The Final F*cked Up Tour FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL, 14 mars 2024, BRUXELLES - BRUSSEL. Shaka Ponk – The Final F*cked Up Tour FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL. Un spectacle à la date du 2024-03-14 à 20:00 (2023-10-12 au ). Tarif : 36.5 à 61.5 euros. ZOUAVE (L-R-21-7316/L-R-21-7315) & CYCO PRESENTENT ce concert Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !N° téléphone accès PMR : 03 28 04 04 53 Shaka Ponk Votre billet est ici FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL BRUXELLES – BRUSSEL Avenue Victor Rousseaulaan 208 1190 ZOUAVE (L-R-21-7316/L-R-21-7315) & CYCO PRESENTENT ce concert Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR ! N° téléphone accès PMR : 03 28 04 04 53 .36.5 EUR36.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 1190, BRUXELLES - BRUSSEL Autres Lieu FOREST NATIONAL - VORST NATIONAAL Adresse Avenue Victor Rousseaulaan 208 Ville BRUXELLES - BRUSSEL Tarif 36.5-61.5 lieuville FOREST NATIONAL - VORST NATIONAAL BRUXELLES - BRUSSEL Departement 1190

FOREST NATIONAL - VORST NATIONAAL BRUXELLES - BRUSSEL 1190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruxelles-brussel/

Shaka Ponk – The Final F*cked Up Tour FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL 2024-03-14 was last modified: by Shaka Ponk – The Final F*cked Up Tour FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL FOREST NATIONAL - VORST NATIONAAL 14 mars 2024 FOREST NATIONAL - VORST NATIONAAL BRUXELLES - BRUSSEL

BRUXELLES - BRUSSEL 1190