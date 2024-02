SHAKA PONK ACCOR ARENA Paris, mercredi 27 novembre 2024.

Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll comme seul Shaka en a le secret ! Alors que la tournée de plus de 40 dates, toutes déjà complètes, s’apprête à démarrer, le groupe ajoute de nouveaux concerts partout en France.Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce seront les toutes dernières dates de THE FINAL FUCKED UP TOUR !!

Tarif : 39.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-11-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75