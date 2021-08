Shai Maestro Quartet / 1re partie : Vincent Lê Quang Quartet Cité de la musique, 7 septembre 2021, Paris.

Musique contemplative au programme, sous le spectre des sonorités scandinaves, avec un Shai Maestro qui renaît au cœur d’un minimalisme façonné par le label ECM, et, en première partie, un quartet emmené par le saxophoniste Vincent Lê Quang.

Shai Maestro

Difficile de ne pas rappeler que c’est aux côtés du contrebassiste Avishai Cohen que Shai Maestro a été révélé aux amateurs de jazz des quatre coins du globe il y a plus de dix ans — d’autant qu’il est arrivé récemment aux deux musiciens de se retrouver, avec le batteur Mark Giuliana, pour différents revivals de ce mythique trio. Mais la carrière solo de Shai Maestro est déjà longue et bien remplie. Depuis 2012 et son premier album en leader, le pianiste israélien, new yorkais d’adoption, a vu son trio évoluer avec le départ de Ziv Ravitz et l’arrivée d’Ofri Nehemya en 2018, année de toutes les nouveautés puisque Shai signait également son premier album pour le label ECM. L’empreinte du directeur artistique et producteur Manfred Eicher est encore plus évidente sur Human, publié en 2020 : un disque en quartet (avec l’arrivée de Philip Dizack à la trompette), plus contemplatif, plus sombre aussi, qui délaisse en partie les mélismes orientaux définissant jusqu’ici la patte mélodique du pianiste. Un répertoire d’une grande subtilité qui explore de nouveaux domaines musicaux, avec maestria.

1re partie : Vincent Lê Quang Quartet Everlasting

Avec Everlasting, Vincent Lê Quang donne à entendre l’étendue de sa palette de compositeur et la richesse de son jeu de saxophone. Avec ce premier projet en tant que leader, après des années aux côtés de Daniel Humair ou Henri Texier et des collaborations remarquées avec Jeanne Added ou Vincent Peirani, Vincent Lê Quang signe une œuvre profonde et crépusculaire.

Par une musique fluide, et parfois d’une rare incandescence, Vincent Lê Quang, accompagné de Joe Quitzke, Bruno Ruder et Guido Zorn, nous invite au voyage. Mais bien loin d’une série de cartes postales venues de rivages morts, c’est à un tout empreint de mystère que nous sommes conviés.

