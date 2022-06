Shai Maestro | Hommage à Piazzolla avec Félicien Brut, Thomas Enhco, Thibaut Garcia, Édouard Macarez & Jordan Victoria Parc Floral de Paris, 16 juillet 2022, Paris.

Le samedi 16 juillet 2022

de 20h30 à 00h00

. payant Plein – 27€ Réduit (demandeurs d’emploi, RSA, familles nombreuses, étudiants, handicapés + accompagnateurs) – 17€ • Super réduit – (12 à 18 ans, cartes émeraudes ou améthyste, carte « Paris Pass Famille », carte d’invalidité des pensionnés de guerre délivré par l’ONAC-VG + accompagnateur) – 12€

SHAI MAESTRO – 20:30

Shai Maestro (1987) est l’un des pianistes les plus prometteurs et les plus talentueux de sa génération. Depuis ses débuts avec son propre trio en 2011, Shai a façonné une identité personnelle forte et unique empreint d’une incroyable fluidité musicale, inscrivant les formations de Shai parmi les groupes les plus puissants et harmonieux du jazz d’aujourd’hui.



LINE UP :

Shai Maestro – Piano

Ofri Nehemya – Batteries

Jorge Roeder – Contrebasse

Philip Dizack – Trompette

FÉLICIEN BRUT, THOMAS ENHCO, THIBAUT GARCIA, EDOUARD MACAREZ, JORDAN VICTORIA – 22:30



L’année 2021 marque le centenaire de la naissance d’un compositeur à la fois inclassable et très identifié, symbole de son Argentine natale mais aussi de l’école de composition française du XXe siècle, auteur d’une musique nourrie de transgressions et d’alliages improbables : Astor Piazzolla.

Conscient de cette histoire et de cet héritage immense, Félicien Brut ne pouvait laisser passer cette année anniversaire sans rendre hommage au grand Piazzolla. Il a donc initié la constitution d’un quintette, une des formations de prédilection d’Astor, en réunissant autour de lui quatre amis et musiciens merveilleux de sa génération que sont Thomas Enhco, Thibaut Garcia, Édouard Macarez et Jordan Victoria. Ils proposent ensemble un programme qui fait bien entendu la part belle aux compositions pour quintette de Piazzolla, des Quatre Saisons du Port de Buenos Aires à Escualo, en passant par la Suite de l’Ange. Mais, pour rendre hommage à un musicien qui a tant écrit, ces cinq amis ont aussi souhaité donner une place à la création dans leur programme. Thomas Enhco, qui au-delà d’être un musicien d’exception et aussi un compositeur de talent, a accepté d’écrire spécialement pour cette formation bien peu commune dans l’univers classique.

LINE UP :

Félicien Brut – Accordéon

Thomas Enhco – Piano

Thibaut Garcia – Guitare

Édouard Macarez – Contrebasse

Jordan Victoria – Violon

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Festivals-du-Parc-Floral-1154921344682697 https://www.facebook.com/Festivals-du-Parc-Floral-1154921344682697 https://bit.ly/3xiUXC1

©Maxime de Bollivier | ©Caterina Di Perri