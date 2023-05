« Shahara » de Sarah Tick, un spectacle familial L’étoile du nord, 23 mai 2023, Parise Arrondissement.

Le vendredi 26 mai 2023

de 10h00 à 11h10

Le jeudi 25 mai 2023

de 10h00 à 11h10

Le mercredi 24 mai 2023

de 10h00 à 15h20

Le mardi 23 mai 2023

de 10h00 à 12h10

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Tarif unique adultes – Jeune public :

8,00 €

Tarif unique enfants – Jeune public :

5,00 €

Le théâtre de l’Etoile du nord, dédié à la jeune création, vous présente « Shahara ». Un spectacle jeune public pour transporter petits et grands à la découverte d’une épopée spatiale.

« Shahara » de Sarah Tick

Création/ à partir de 8 ans — durée : 1H10

Dans un hôpital pour enfants, Mélie, venue pour un grain de beauté qui a mal tourné, rencontre Shahara, jeune fille affublée d’une étrange tenue de cosmonaute parce qu’elle doit se protéger des ultraviolets. Pour conjurer le sort, elles décident d’investir le placard à médicaments de leur imagination : celui-ci devient la base de lancement de la prochaine mission Apollo.

avec le soutien de l’association Beaumarchais SACD, le fonds SACD théâtre, la région Hauts-de-France, la SPEDIDAM, l’ADAMI.

L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergent.e.s. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créatrices et créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Parise Arrondissement

L'étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Parise Arrondissement

© Pauline Le Goff