SHAGA BADABOUM, 25 mai 2023, PARIS.

SHAGA BADABOUM. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 20:00 (2023-05-25 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Rappeur biberonné au rock de Kurt Cobain et aux textes de MC Solaar, Shaga est un passionné qui sait aussi bien manier les instruments que les mots. Après le pari risqué mais relevé avec brio de « Eros » en 2019, un premier EP entièrement dédié à l’amour dans lequel il parle de sentiments mais sans rougir, il sort l’explosif « Kerosène » en 2020; niché au croisement du rap, du rock et de l’électro, ses morceaux se veulent aussi hybrides qu’impactant, tant dans leurs rythmes que dans leurs paroles.Il dévoile en 2022 “Rien à Fêter”. À la fois libre et ouverte aux autres, introspective et mélancolique par touches, la musique de Shaga sur Rien à Fêter nous ouvre finalement les portes des questionnements d’un jeune artiste qui commence à trouver sa place dans un monde qui nous dépasse par moments. Pas étonnant donc qu’un certain Gringe, présent en featuring sur le morceau “Goutte D’Eau” vienne poser sa voix en fin d’EP.Son dernier single “Loin déjà” est annonciateur de grandes choses pour 2023 en commençant par le live : après une Boule Noire complète et un passage remarqué à Rock en Seine, Shaga sera en concert au Badaboum le 25 mai prochain !

BADABOUM PARIS 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS Paris

